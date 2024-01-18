بسبب لايف على "تيك توك".. كيف أصيب الفنان فادى خفاجة بارتجاج فى المخ؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة عن عدم سماح حالة الفنان فادي خفاجة لسماع أقواله، عقب تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحادث وقع أثناء تسجيل الفنان فادي خفاجة بثا مباشرا "لايف" على تطبيق “تيك توك”.

وكان قسم مدينة نصر ثان تلقى بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة في شارع حسن المأمون أمام مقابر الوفاء، وتبين أنها قيادة الفنان فادي خفاجة.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص والتحري أن عجلة القيادة اختلت بيده، ما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى وإصابته بارتجاج في المخ، وجرح قطعي بفروة الرأس، ونقل إلى المستشفى، ولا يمكن استجوابه، تم تحرير محضر، وجار كشف ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أن الفنانة منة جلال، كشفت عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، عن الحادث، وكتبت: "فادى فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة عشان يطمنوا على المخ لما العربية اتقلبت، وهو الحمد الله فى تحسن".