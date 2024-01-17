"فضاء البنفسج".. رواية جديدة لـ عبدالرحمن عاطف بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "فضاء البنفسج"، للروائي عبد الرحمن عاطف، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تبدأ في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

وعن الرواية قال عبدالرحمن عاطف:" تستعرض الرواية مجتمع مستقبلي تم تقسيم أفراده چينيًا بحيث تتقاطع مسارات ثلاث شخصيات من مختلف الطبقات والدوافع ليواجهوا مصير مجهول مشترك، وذلك في جو من أدب الديستوبيا أو أدب المدينة الفاسدة Dystopia، في ظل شيوع ظاهرة إحلال الآلات محل البشر، وطرح إمكانية رقمنة وعي الإنسان، وانتشار أكثر أساليب الخداع تطورًا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":"تطرح الرواية تساؤلات تتمحور حول قضايا منها سؤال "ما الذي يجعل الإنسان إنسانًا؟"، كيف يمكن التكيف في عالم من التطور المذهل الذي يدفعك للجنون، في ظل إشكاليات تتعلق بالحياة إلى جانب السايبورج "المُحَسنين ميكانيكيًا" أو كواحد منهم، إلى جانب طرح قضايا تتعلق بفرص وجود حضارات أخرى خارج الأرض، أو حتى هل يمكن لنا الخلود في الفضاء الرقمي بدون أجساد.

وواصل:" الرواية تستند إلى بضع نظريات ومعلومات تخص التكنولوجيا والفلسفة والفضاء وغيرها، بحيث يتم الإشارة إليها في الهوامش ليتمكن القارئ من الاستدلال عليها والاستفاضة فيها (مثل "مفارقة فيرمي" و"غلاف دايسون").

أما عن عبد الرحمن عاطف قهو باحث مصري حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، ويعمل باحثًا في العلوم السياسية والاقتصاد ومترجمًا.

وأشار المؤلف إلى أن العمل استغرق كتابته نحو ثلاث سنوات منذ ٢٠١٩ كحصيلة قراءات وتراكم خبرات بحثية وحياتية متواضعة.