الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومي للمسرح" يبدأ تأريخ قامات مصر الفنية

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

أعلن الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ عن بدء إدارات المركز التوثيقية؛ تأريخا موثقا لذكرى ميلاد قامات مصر الفنية، والإعلان التوثيقي الدوري في مناسبة ذكرى مولد رموزنا الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

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ياتي ذلك بهدف التذكير بالقامات الفنية، وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بالعلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفنون المصرية الثلاثة؛ بما قدموه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري، مؤكدا أن قامات مصر الفنية لن تُنسى.

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وأضاف فهمي: “بدأنا يوم ١٣ يناير بالتذكير بذكرى مولد الفنان الكبير الراحل حسين رياض، ثم الفنان الراحل سمير غانم الذي مرت ذكرى ميلاده أول أمس الاثنين الموافق ١٥ يناير، ويوافق اليوم ١٧ يناير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز”.

المركز القومي للمسرح سمير غانم حسين رياض دلال عبد العزيز الفنون الشعبية الموسيقى المسرح

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