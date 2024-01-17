"ميته ماريت".. كل ما تريد معرفته عن الفعاليات التي ستحضرها أميرة النرويج

تحل قرينة ولي عهد النرويج، سمو الأميرة "ميته ماريت" ضيفة على مصر لكي تشهد افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

وميتّه ماريت قرينة ولي عهد النرويج، ولدت في 9 أغسطس 1973، وهي زوجة ولي العهد الأمير هاكون الوريث الوحيد لعرش النرويج وقد اقترنت الأميرة ميته ماريت بولي العهد الأمير هاكون في عام 2001، وفي عام 2005 أنجبت الأمير سفره ماغنوس، وفي 2004 أنجبت الأميرة انجريد الكسندرا.

ومن المقرر أن تشهد الأميرة حفل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي يوم 25 من يناير الجاري تفتتح الأميرة جناح النرويج في معرض الكتاب وذلك في تمام الثانية ظهرا.

وبعد الافتتاح وفي تمام الثانية والنصف ظهرا تلقي سمو الأميرة كلمة افتتاحية يتبعها حوار بين يوستاين غاردر مع الدكتور احمد بهي الدين في قاعة ضيف الشرف.

وتحل دولة النرويج ضيفة شرف على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55، وسوف يشهد المعرض العديد من الفعاليات لدولة النرويج، وسوف تكون باللغة العربية أو إلى ترجمة مباشرة للغة العربية.