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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بسمة عن شخصيتها فى "وبينا ميعاد": علمتنى أن أشعر بقيمة نفسى

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة

كشفت الفنانة بسمة، تفاصيل انضمامها لمسلسل "وبينا ميعاد"، قائلة إنه في البداية كان الدور صغيرًا يتمثل في 10 مشاهد فقط، وكانت ضيفة شرف.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها جلست مع مؤلف العمل هاني كمال، وأخرجا من دور ضيفة الشرف شخصية مميزة وأنها تعاطفت معها وأحبتها، مشيرة إلى أنه عندما تحدث معها عن الجزء الثاني طلبت منه أن يحكي لها عن الشخصية وعندها وجدت أنه من الممكن أن يخرج منها الكثير وتحمست لها.

وتابعت، أن شخصية "شذى"، والحب الصامت، لا تشبهها في الواقع، لأنها ليست صامتة، كما أن شذى تعبر عن نفسها وتتمنى أن يكون لديها وضوح وقدرتها على التعبير بهذا الشكل، مؤكدة أن العمل مع هاني كمال، ساعدها على المستوى الشخصي في أن تشعر بقيمة نفسها، وأحيانًا تسأل نفسها لما لا تستطيع الكلام مثلما تقوله وهي تمثل.

رسالتها للسيدات

ووجهت رسالة للسيدات قالت فيها: "تحدثي وحسي بقيمة نفسك، لأنهن دائمًا يكن لديهن ميل أن يتجاهلن ما يريدنه"، متمنية أن يحدث تعلق من الجمهور للعمل، كما كان في الجزء الأول لأنه مليء بالأحداث.

بسمة مسلسل وبينا ميعاد شخصية شذى المستوى الشخصي تشعر بقيمة نفسها رسالتها للسيدات

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