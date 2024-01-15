هاجر الشرنوبى عن "وبينا ميعاد": الدراما الاجتماعية الأقرب للناس

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن تفاصيل انضمامها لمسلسل "وبينا ميعاد"، قائلة إنها سعيدة للعمل في دراما اجتماعية لأنها أقرب شيء للناس.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المؤلف هاني كمال قريب جدًا من الناس وكتابته قريبة منهم، مشيرة إلى أنها عندما كانت تنسى أي نص وترتجل فيه تجد أنه بالفعل هو الموجود بالورق.

وأكدت هاجر الشرنوبي أن المسلسل في جزئه الثاني يقدم رسالة خاصة للمقبلين على الزواج، وسيتم التعرف عليها خلال العمل، مشيرة إلى أنها استفادت جدًا من شخصية "هبة وإيهاب"، لأن المشكلة تكون موجودة ويتم عرض حل لها.

الجمل في المسلسل محسوسة وموزونة

وتابعت أن الجمل في المسلسل محسوسة وموزونة ومهمة لكل أفراد الأسرة الكبير والصغير، وأنها سعدت كثيرًا لكونها أحد أفراد العمل.