تكريم الفنانة هاجر الشرنوبي في مهرجان المسرح العربي

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في حفل ختام دورته الرابعة مساء اليوم، الفنانة هاجر الشرنوبي معبرة عن فخرها بهذا التقدير في دورة تحمل اسم ماجد الكدواني، وهذا الحدث الخاص يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها؛ لأنه يجري في الإسكندرية.

وقالت الشرنوبي في كلمتها إن حصولها على درجة في تصوير وإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ما يجعل المسرح جزءًا مهمًا جدًا من مسارها الفني، لذلك تقدر جدا حضور حفل ختام مهرجان المسرح العربي بالاسكندرية.

رسالة هاجر الشرنوبي للطلاب

وقدمت هاجر نصيحة للطلاب والشباب الطامحين قالت فيها:«رسالتي للطلبة هي دائمًا أن يسعوا ويسعوا، وربما سيتم تكريمهم أيضًا من قبل الله».

واختتمت بالتأكيد على محبتها لأهالي الإسكندرية وتقديرها للطلاب والشباب الذين يسعون جاهدين نحو تحقيق أحلامهم الفنية.