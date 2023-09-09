السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمد عصمت: قيادات المهرجان العربى تؤمن بالجيل الجديد

محمد عصمت مدير مهرجان
محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي

عبر محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية، عن سعادته بانطلاق الدورة الرابعة للمهرجان التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، مؤكدًا أنه يشرف بأن يكون المدير للمهرجان للعام الثاني على التوالي.

وأضاف "عصمت" في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان مساء الجمعة، بمكتبة الإسكندرية، أن هذه الدورة مختلفة، حيث وجدوا خلالها دعم كبير؛ لأن لدى المعهد قيادات واعية تؤمن بجيل جديد وتدفعه دائمًا للأمام، لذا أصبحت هذه الدورة مختلفة وبشكل أكبر.

وتابع: «كانت بتوجيهات الدكتورة غادة جبارة، رئيسِ أكاديميةِ الفنونِ، هو إننا نفتح للجامعات، لكي يشاركوا معانا، وده حصل، والسنة دي عندنا 15 عرضًا مسرحيًا داخل المسابقة الرسمية، وعروض على هامش المهرجان بتوصيات من لجنة المشاهدة».

اختيار 17 عرضًا بمهرجان المسرح العربي

وأكد أنه  تم اختيار عروض من قبل لجنة مشاهدة واعية جدًا من 77 عرضًا تقدم للمهرجان، انطبقت الشروط على 38 عرضًا دخلوا لجنة مشاهدة، تم اختيار 8 عروض من المتخصصين، و7 عروض لغير المتخصصين، وسيشارك عرضين على هامش المهرجان، ليكون إجمالي العروض 17 عرضًا مسرحيًا.

وأشار إلى وجود ورشتين؛ أولهما ورشة التمثيل للدكتور تامر القاضي، وثانيهما ورشة الكتابة للكاتب مشيل منير.

واختتم عصمت: «اتوجه بالشكرِ لكلِ من يساعدُنا دائمًا لنخطُوَ بالفنِّ للأمامِ ولكلِ من يساعدُنا ولو بتشجيعٍ ودعمٍ معنويّ، وكلُّ الشكرِ والتقديرِ لمركزِ الفنونِ بمكتبةِ الإسكندريةِ وجميعِ العاملينَ بالمكتبة، والشكرُ والتقديرُ للهيئةِ العامةِ لقصورِ الثقافة برئاسةِ عمر البسيوني لاستقبالِهم عروضَ المهرجان 
وأيضًا كلُّ الشكرِ للبيتِ الفنيّ للمسرح مسرح ليسيه الحرية، بالإضافة إلى الهيكلِ الإداريّ لمهرجانِ المسرحِ العربيّ لمجهودِهم الكبيرِ لخروجِ هذه الدورةِ بهذه الصورة».

مهرجان المسرح العربي ماجد الكدواني مشاركة الجامعات الدورة الرابعة للمهرجان محافظة الاسكندرية

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