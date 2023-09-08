الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخليدا لذكراه.. انطلاق مهرجان المسرح العربي بأغاني سيد درويش

افتتاح مهرجان المسرح
افتتاح مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

انطلق حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، مساء اليوم، بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية وذلك تحت رعاية د.غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية والذي تستمر فعالياته حتى 18سبتمبر الجاري.

◘أغاني خالد الذكر  سيد درويش 

بدأ حفل الافتتاح بأغاني الفنان السكندري سيد درويش تخليدا للذكرى المئوية لرحيله حيث أدى من قبل طلاب الموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد اسماعيل مقدمين اغنيتي «أهو ده اللي صار وشد الحزام على وسطك،  بالإضافة لعدة اغاني طربية وذلك بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

وأكدت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية، في بيان اليوم، إن اختيار اغاني سيد درويش في افتتاح المهرجان يأتي تخليدا لقيمته الفنية الكبيرة، وذلك تزامناً مع ذكرى وفاته المئة.

أوضحت إدارة المهرجان أنه قد تم تقديم عدد من الأغاني التراثية والوطنية الأخرى إلا أن الافتتاح بأغاني فنان الشعب كان له أثر خاص في نفوس الحضور.

◘تكريم عدد من الفنانين بالمهرجان

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح اليوم تكريم لجنة المشاهدات وهم كلا من الدكتورة داليا فؤاد والدكتور إبراهيم حجاج والدكتور أيمن الخشاب.

ويتم تكريم كلا من الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر» على أن يشهد حفل الختام تكريم كلا من الفنانين «كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي»، إضافة إلى تخصيص جائزة باسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

17عرض مسرحي بالمهرجان

تتضمن الفعاليات 17 عرض مسرحي منهم عرضين خارج التسابق، منقسمين إلى 9 عروض للطلاب المتخصصين و8 عروض للطلاب غير المتخصصين، وتبدأ العروض وتبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان بدءً من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.

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مهرجان المسرح العربي أكاديمية الفنون أغاني خالد الذكر سيد درويش مكتبة الاسكندرية ماجد الكدواني

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