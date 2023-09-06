مدير مهرجان المسرح العربي: الهيكل الإداري يعتمد على الشباب بنسبة 90%

أعلن محمد عصمت عن الهيكل الاداري لمهرجان المسرح العربي، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة ورئاسة والدكتورة نبيلة حسن.

90% من الهيكل الإداري شباب دون الـ30

وقال عصمت في بيان اليوم، إن 90% من الهيكل الإداري للمهرجان لم يتخطوا الـ 30 عامًا، ومعظمهم من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأكد أن تنظيم مهرجان بهذا الحجم من قبل الطلاب والمواهب الشبابية يأتي تماشيًا مع خطة تمكين الدولة للشباب إذ أن ذلك يعدهم للقدرة على تنظيم كافة الفعاليات الكبرى مستقبلا.

وأشار إلى أن طاقات الشباب الهائلة من النماذج الواعدة يثري من قيمة المهرجان كونهم قادرين على القيام بهذه الأعمال الإدارية المرهقة بما يتمتعوا به من حيوية الشباب وشغف النجاح.

جاء ذلك قبل يومين من انطلاق المهرجان المقرر افتتاحه بعد غد الجمعة، في مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى يوم 18 سبتمبر الجاري حيث يختتم في دار أوبرا الإسكندرية بحضور الفنان ماجد الكدواني وتكريم العروض الفائزة وعدد من الفنانين خريجي المعهد لما قدموه من أعمال فنية مميزة.

17عرضًا مسرحيًا

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية، مواعيد فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، حيث تضم 17 عرض مسرحي منهم عرضين خارج التسابق، منقسمين إلى 9 عروض للطلاب المتخصصين و8 عروض للطلاب غير المتخصصين، وتبدأ العروض يوم السبت المقبل وتنتهي يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري.

كما أعلنت عن لجنة التحكيم والتي تضم كل من: “الدكتور محمد العدل المنتج والسيناريست المصري، وحازم شبل مصمم الديكور والإضاءة، والملحن كريم عرفة، والدكتورة أميرة عبد الرحمن، والمخرج عادل حسان”.