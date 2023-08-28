الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مهرجان المسرح العربى أطلق جائزة باسمها.. وفاء عامر: "الفن رسالة وحياة"

وفاء عامر
وفاء عامر

أعربت الفنانة وفاء عامر عن اعتزازها بوجود جائزة تحمل اسمها بمهرجان المسرح العربي، حيث أطلقت إدارة المهرجان اسمها على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الرابعة التي تقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وتحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وأضافت عامر في مقطع مصور نقلته إدارة المهرجان عنها اليوم، أنها تتمنى التفوق والنجاح للمهرجان وجميع المشاركين.

ووجهت «عامر» الشكر للدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن رئيس المهرجان، عبر مقطع فيديو مصور للمهرجان اليوم، معربة عن سعادتها بأن يكون بالمهرجان جائزة تحمل اسم وفاء عامر.

الفن مشاركة ورسائله تعبر عن الواقع 

ووصفت الفنانة وفاء عامر خلال مقطع الفيديو، الفن بأنه "رسالة وحياة ومشاركة"، مختتمة: "العالم كله يهتم بالفن لأنه بالفعل يُعبر عن الواقع، وأتمنى التوفيق للجميع".

جائزة تحمل اسم وفاء عامر

وأعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن أنه لأول مرة جائزة التمثيل تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وهي الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه مصري.

وأكد عصمت أنه تم اختيار الفنانة وفاء عامر لإطلاق اسمها على الجائزة كونها سكندرية ومن المؤثرين في الفن بشكل عام.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق في 8 سبتمبر المقبل وتضم 16 عرضًا، على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

جدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة، فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبدالحليم.

وفاء عامر مهرجان المسرح العربي جائزة وفاء عامر الإسكندرية أكاديمية الفنون

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