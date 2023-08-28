هاجر الشرنوبى عن تكريمها فى مهرجان المسرح العربى: الأجمل فى حياتى

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي عن سعادتها لكونها ضمن المكرمين في الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، وبإشراف الدكتورة نبيلة حسن، والذي يحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني، ووصفت هاجر هذا التكريم بأنه "أجمل تكريم في حياتها".

المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية بيتى وسعيدة بالتكريم منه

في مقطع فيديو نشره مهرجان المسرح العربي اليوم، أعربت الشرنوبي عن سعادتها بهذا التكريم، خاصةً لأنه يأتي من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، الذي درست فيه وتخرجت فيه، وأشارت إلى أن هذا التكريم يأتي من بيتها.

وأضافت أن سعادتها تزداد بسبب ارتباط تكريمها بدورة تحمل اسم الفنان الكبير ماجد الكدواني، واختمت تصريحاتها قائلة: "أشعر بالفخر للتكريم ولوجودي في المهرجان بين أهالي الإسكندرية".