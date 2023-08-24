مدير مهرجان المسرح العربى: 16 عرضًا فى دورة ماجد الكدوانى بالإسكندرية

كشف محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن تفاصيل المهرجان في دورته الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، بـمحافظة الإسكندرية وهي الدورة التي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني، وتحوي 16 عرضًا تطرح للجماهير خلال 10 أيام هم مدة المهرجان الذي يختتم في بحفل الختام في اليوم الحادي عشر.

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربي، في بيان اليوم، أن اختيار اسم الفنان ماجد الكدواني لهذه الدورة؛ نظراً لإنجازته الفنية المثمرة كما أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية فرع القاهرة.

وأوضح أن المهرجان هذا العام يفتح أبوابه لغير المتخصصين من الجامعات للمرة الثانية حيث تقدم للمشاهدة 77 عرضًا مسرحيًا وانطبقت الشروط ولوائح المهرجان على 38 عرضا مسرحيا منها، وعرضوا على لجنة مشاهدة واختارت 8 منهم للعرض، بالإضافة إلى اختيار 8 عروض للمتخصصين.

موعد مهرجان المسرح العربي



وأشار إلى أنه بذلك سيتم عرض 16 عرضًا خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

إطلاق اسم ماجد الكدواني على الدورة الرابعة

وكان قد أعرب الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته لإطلاق اسمه على الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي الذي يقام في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن المهرجان قد حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة، بينما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبدالحليم.