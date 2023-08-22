هشام عباس يشعل حفل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

أحيا الفنان هشام عباس، مساء اليوم الثلاثاء، حفل فني بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرة الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وأشعل هشام عباس الحفل بباقة من أغانيه المميزة، منها: "بالحب هتاخدي عيني، قول عليا مجنون، فاكر أيام لمتنا، بتمنالك، طول ما انت بخير، يتربى في عزو، كده رضا، عيني".

ووجه هشام عباس الشكر لمكتبة الإسكندرية، وجمهور الإسكندرية قائلًا: "أحلى ناس وأحلى جمهور.. إسكندرية أحلى حاجة في الدنيا، زمان وأنا صغير، يا ليلة".

وتفاعل جمهور الإسكندرية مع أغاني "عباس"، كما طالبه بغناء بعض الأغاني، حيث علا التصفيق بالمسرح المكشوف "البلازا".

مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

وشارك في حفلات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية كل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان علي الحجار، والفنانة دينا الوديدي، وأحمد الحجار وفرق: مسار إجباري، وصحبة السمسمية، والعديد من الحفلات الاخرى كما يشارك في الأيام القادمة من المهرجان كل من فرقة المولوية، والفنانة ياسمين علي، والموسيقار هاني شنودة وغيرهم من الفنانين والفرق الموسيقية.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.

ويهدف مهرجان الصيف الدولي، إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة، ويقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر، ويستضيف 42 حدث فني ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار.

حفل الفنان هشام عباس

حفل الفنان هشام عباس

حفل الفنان هشام عباس

حفل الفنان هشام عباس

حفل الفنان هشام عباس

حفل الفنان هشام عباس