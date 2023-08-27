أسماء المكرمين في مهرجان المسرح العربي.. وجائزة باسم وفاء عامر

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن وتحتضنه في محافظة الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر، عن أسماء المكرمين وهم الفنانين: «حسام داغر، هاجر الشرنوبي، كريم الحسيني».

جائزة باسم وفاء عامر

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربي، في بيان اليوم، أن المهرجان يكرم في حفل الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية الفنان حسام داغر، على أن يُكرم الفنانين الآخرين في حفل الختام.

وأشار إلى أنه لأول مرة جائزة التمثيل تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وهي الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه مصري.

وأكد خلال البيان أنه تم اختيار الفنانة لاطلاق اسمها على الجائزة كونها سكندرية ومن المؤثرين في الفن بشكل عام.

16عرضا خلال فعاليات مهرجان المسرح العربي

ولفت إلى أن المهرجان يضم 16 عرضا خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

جدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل إسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبد الحليم.

ويفتح المهرجان الذي ينطلق في الثامن من سبتمبر المقبل أبوابه لغير المتخصصين

من الجامعات، وذلك للمرة الثانية، حيث تقدم للمشاهدة 77 عرضًا مسرحيًا لهذه الدورة، وتم انطباق شروط ولوائح المهرجان على 38 عرض مسرحي من إجمالي الـ77 عرضا، ووقع اختيار لجنة المشاهدة على 8 عروض، كما تم اختيار 8 عروض اخرى للمتخصصين.