السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ياسمين علي تتألق في حفل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية (صور)

حفل ياسمين علي بمكتبة
حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية

أحيت الفنانة ياسمين علي مساء اليوم الجمعة، حفلاً موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسختها العشرين، وسط حضور جماهيري كبير.

وأعربت ياسمين علي في بداية الحفل عن سعادتها بالمشاركة بمهرجان الصيف الدولي وتواجدها وسط جمهورها بالإسكندرية.

وقدمت ياسمين باقة من أغانيها المميزة أبرزها: "نقابل ناس، إتفائلو بالخير، حب زمان، فرصة تتغير، يا بتاع الورد، نفسي تعرف، رايحين على بكرة، القلب يعشق، مغرم"

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا.

بحضور كبير.. مسار إجبارى تحيى أولى حفلات مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية

دعم الفرق الشبابية 

ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

ويقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

ورش عمل وكبار الفنانين بمهرجان الصيف الدولي 

ويستضيف المهرجان على مدار شهر، 42 حدث فني ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار، ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية
حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية
حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية
حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية
حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية
حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية
دعم الفرق الشبابية مهرجان الصيف الدولي مكتبة الاسكندرية ياسمين علي كبار الفنانين

مواد متعلقة

فريق "طبلة الست" يحيى ثالث أيام مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية

راجح داوود: نحرص على دعم الفنون والثقافة بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

سوزا يكشف موقفه من الانتقال للأهلي

مواطنون يطالبون بمد مبادرة "كلنا واحد" لشراء مستلزمات المدارس

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": صفوت حجازى كادر إرهابى خطير ويخفى ما لا يبديه

ناجي شحاتة لـ"الشاهد": قضية "خلية الماريوت" كانت عملية تجسس عالية التقنية

ماس كهربائي يُنهي حياة عروسين بمركز سمنود

ناجى شحاتة لـ«الشاهد»: فوجئت بأعداد المتهمين فى «غرفة عمليات رابعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة