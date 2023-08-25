ياسمين علي تتألق في حفل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية (صور)

أحيت الفنانة ياسمين علي مساء اليوم الجمعة، حفلاً موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسختها العشرين، وسط حضور جماهيري كبير.

وأعربت ياسمين علي في بداية الحفل عن سعادتها بالمشاركة بمهرجان الصيف الدولي وتواجدها وسط جمهورها بالإسكندرية.

وقدمت ياسمين باقة من أغانيها المميزة أبرزها: "نقابل ناس، إتفائلو بالخير، حب زمان، فرصة تتغير، يا بتاع الورد، نفسي تعرف، رايحين على بكرة، القلب يعشق، مغرم"

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا.

دعم الفرق الشبابية

ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

ويقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

ورش عمل وكبار الفنانين بمهرجان الصيف الدولي

ويستضيف المهرجان على مدار شهر، 42 حدث فني ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار، ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية

حفل ياسمين علي بمكتبة الإسكندرية