بحضور كبير.. مسار إجباري تحيي أولى حفلات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

أحيا فريق مسار إجباري، مسار اليوم الخميس، أولى حفلات المهرجان الصيفي الدولي بمكتبة الإسكندرية في دورته العشرين، والذي يستمر من 3 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2023.

وقال هاني الدقاق نجم فريق مسار إجباري، عقب صعوده على مسرح مكتبة الإسكندرية: من عشرين سنة تقريبًا كنا على المسرح ده بنشارك في مسابقة، ودكتور راجح داوود كان بيحكم فيها وكسبنا، ومكناش نتخيل أننا هنكون بتقدم حفلة قدام الجمهور".

وقدم فريق مسار إجباري خلال الحفل عدد من أغانيهم منها: الحاوي، خارج الصندوق، متخفش من بكرة، زيك أنا وغيرها، الذي تفاعل معها الجمهور الكبير الذي وجود في ساحة المكتبة البلازا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن المهرجان في دورته العشرين، هو انعكاس احتفال المكتبة بمرور 20 عامًا على إنشاءها والذي تم منذ عدة أشهر.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مهرجان الصيف الدولي، اليوم، أن المهرجان سيستمر لمدة شهر، وسيتم استضافة 42 حدث فني ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار، مشيرًا إلى أن الحفلات تضم فرق شابة والافتتاح بفريق مسار إجباري، بالإضافة لحفلات نجوم كبار منهم الفنان على الحجار والموسيقار عمر خيرت.

وأشار إلى أن الإقبال على أولي حفلات المهرجان كبير، حيث يتواجد أكثر من 3000 فرد بساحة المكتبة التي تتم بها الاحتفال اليوم، حيث تتنوع الحفلات ما بين المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، والمسرح الكبير سعته 1700 فرد، والبلازا التي تستوعب أكثر من 4000 فرد.

وأوضح أن المهرجان لا يقتصر على الفرق المصرية، بل هناك حفلات لفرق عربية واجنبية من الأردن وإيطاليا والنمسا، والمانيا، جميعها في رحاب مكتبة الإسكندرية.

ويقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

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