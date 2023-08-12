السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ليلة طربية لـ"على الحجار" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية

حفل الفنان علي الحجار
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية

أحيا الفنان علي الحجار، مساء الجمعة، حفل فني على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.

 

استقبل جمهور الإسكندرية الحجار بحفاوة كبيرة، كما قدم الفنان الكبير باقة من أجمل أغانيه على مدار مشواره الفني والتي تنوعت بين أغانيه الرومانسية وأغاني تترات المسلسلات الشهيرة التي يعشقها الجمهور المصري والعربي.

 

ويستضيف مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، حيث يتميز  بفعاليات متنوعة، حيث قام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة باختيارات عديدة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.


كما يدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين. 

 

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

 

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.


ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

 

وكان قد أوضح الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن المهرجان سيستمر لمدة شهر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وسيتم استضافة 42 حدث فني ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار، مشيرّا إلى أن الحفلات تضم فرق شابة بالإضافة لحفلات نجوم كبار.
 

وأشار إلى أن حفلات المهرجان تقام في أماكن متنوعة ما بين المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، “المسرح الكبير” الذي يصل سعته إلى 1700 فرد، والبلازا التي تستوعب أكثر من 4000 فرد.

حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
حفل الفنان علي الحجار بمكتبة الإسكندرية
الفنان على الحجار حفل فني المسرح الكبير مكتبة الاسكندرية جمهور الاسكندرية

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