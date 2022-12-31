هاجر الشرنوبى تستقبل العام الجديد بعقد قرانها (صور)

استقبلت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي العام الميلادي الجديد 2023 بعقد قرانها اليوم السبت، على المنتج أحمد الجابري.

ونشرت هاجر الشرنوبي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عددًا من الصور لجلسة تصوير عقد قرانها وعلقت على الصور قائلة: "Just katb ktab".

وحرص عدد كبير من نجوم وصناع الفن على حضور عقد قران هاجر الشرنوبي ومن بينهم: النجم عمرو عبدالجليل، الفنانة وفاء عامر، والنجم محمد رياض، والفنانة سهر الصايغ، وعزوز عادل، والمخرج أحمد خالد موسى وغيرهم.

ويعرض لهاجر الشرنوبي مساء غدٍ الأحد مسلسل "وبينا ميعاد" والمذاع على قناة dmc الفضائية وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار تشويقي اجتماعي، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذي يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربع فتيات، وتصادف مع أب أرمل لديه أربعة أبناء، وأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم.

ويقوم العمل على البطولة الجماعية، حيث تقدم شيرين رضا شخصية "نادية"، ويقدم صبري فواز شخصية "حسن"، وتدور بينهما الكثير من الأحداث التي لا تخلو من الكوميديا الاجتماعية في إطار راقٍ.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهده الأخيرة، بالتزامن مع بدء عرضه على شاشة قناة "dmc" و"dmc دراما"، ومنصة watch it، ويكثف المخرج هاني كمال مشاهد التصوير حتى ينتهي من العمل كاملًا خلال 15 يومًا.

مسلسل "وبينا ميعاد" يشارك في بطولته كل من شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح والذي يغني داخل أحداث المسلسل بجانب غنائه لأغنية التتر، ويشاركها البطولة النجوم بسمة، ومن جيل الشباب هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، داليا شوقي، خالد أنور، وآخرون، بالإضافة للفنانة القديرة داليا رشاد، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج "سكوير ميديا" إبراهيم حمودة وميريت أبوذكري وشامل شرف، بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.