الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ماذا يقرأ الاقباط في عيد الختان المجيد؟.. التاريخ القبطي اليوم

عيد الختان المجيد
عيد الختان المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بعيد الختان المجيد، وهو احد اعياد الاقباط في شهر يناير ذات الموعد الثابت، بعكس عيد القيامة المجيد وأصوام  اهل نينوى والكبير والرسل اللذان يأتيان في مواعيد مختلفة كل عام.

و من المقرر ان يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد، يوم الجمعة المقبل، بالكنيسة المرقسية الكبرى، بمحطة الرمل بالاسكندرية، وذلك بحسب عادته السنوية، اذ يقضى البابا عيدي الميلاد المجيد والقيامة المجيد مع شعب القاهرة، وليلة رأس السنة وعيد الغطاس مع شعب الاسكندرية، وهو نفس النظام الذي كان متبعا ايضا في عهد البابا الراحل شنودة الثالث.

التاريخ القبطي اليوم الاثنين لعام 2024 م 1740 ش

 ويحتفل الأقباط اليوم أيضا باليوم السادس من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية، وفيه يقرأ الأقباط عدة قراءات كالآتي: 

العشية: مزامير 116: 16 – 19 + لوقا 2: 15 - 20

باكر: مزامير 66: 13 – 15 + لوقا 2: 40 - 52

قراءات القداس

البولس: فيلبي 3: 1 - 12

الكاثوليكون:  2 بطرس 1: 12 - 21

الإبركسيس:  اعمال 15: 13 - 21

السنكسار: عيد الختان المجيد + تذكار صعود ايليا النبى الى السماء حيا + نياحة البابا مركيانوس ال81 + نياحة البابا مرقس الثالث ال3 + نياحة البابا غبريال الثالث ال77 + نياحة القديس باسيليوس الكبير رئيس اساقفة قيصرية الكبادوك + تكريس كنيسة الشهيد اسحق الدفراوى

الانجيل: مزامير 50: 14،23 + لوقا 2: 21 - 39

يذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، أو بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متأخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

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