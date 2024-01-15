مع الاحتفال به.. متى تعرض السيد المسيح لطقس وشريعة الختان؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بعيد الختان المجيد، وهو أحد اعياد الأقباط في شهر يناير ذات الموعد الثابت، بعكس عيد القيامة المجيد وأصوام أهل نينوى والكبير والرسل اللذان يأتيان في مواعيد مختلفة كل عام.

متى تعرض السيد المسيح لطقس وشريعة الختان؟

ويعتقد الذين لا يعرفون الكثير عن الختان أن المسيح تعرض له في الكبر، بينما هذا لم يكن صحيحا فبحسب تصريحات الأب فيلبس ماهر استاذ اللاهوت الطقسي في معاهد اعداد وتاهيل الخدام، للدستور إن المسيح تعرض لشريعة الختان في عمر 8 ايام فقط، وهي عادة ذلك العصر ولعل السبب في ذلك هو نفس السبب الذي يدفع الطبيب حاليا لإجراء عملية الطهارة للذكور فور ولادتهم وهو الا يكون الطفل قد كبر وعرف معنى الالم والخوف كالكبار.

ويظل الختان هو أحد أبرز الرموز التي تشير إلى المعمودية في العهد الجديد، بل ويتميز عليها كونه رمزًا شخصيًا يمارسه الإنسان في ذاته كعلامة عهد لا تُمحى من جسده، وكسمة تميِّز الإنسان على غيره من البشر. فكما أن المعمودية هي ختم العهد الجديد، فالختان هو ختم العهد القديم وهناك آيات في العهد الجديد تتناول مفهوم الختان حديثًا.

فالختان هو استئصال لحم الغرلة عند الذكر، وهي عادة لازالت سائدة حتى اليوم بين كثير من الشعوب والأجناس، كما كانت شائعة قبلًا، إلا عند الأشوريين والبابليين.