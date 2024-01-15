مع الاحتفال به.. لما طلب الله من نبيه إبراهيم تطبيق شريعة الختان على كافة الذكور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بعيد الختان المجيد، وهو أحد أعياد الأقباط في شهر يناير ذات الموعد الثابت، بعكس عيد القيامة المجيد وأصوام أهل نينوى والكبير والرسل اللذان يأتيان في مواعيد مختلفة كل عام.

لما طلب الله من نبيه ابراهيم تطبيق شريعة الختان على كافة الذكور

شريف برسوم الباحث في الشؤون الطقسية، قال في تصريح خاص إن الختان هو شريعة اعطاها الله لنبيه ابراهيم طلب منه فيها ان كل طفل ذكر يولد في قبيلته يُختتن في عمر ثمانية ايام، ولعل السبب في ذلك هو عمل ما يسمى بعلامة تخصيص وتكريس للافراد الذين يتبعونه.. لانه في هذه الاونة كان البشر قد ضلوا عن عبادة الله الحقيقي، واتبعوا الاوثان، لذلك قرر الله ان يخصص لنفسه شعبه يعبده وبدأ ذلك الشعب بابراهيم عبده ونبيه.

واشار إلى أن بقية العشوب الأخرى لم تكن تتمم طقوس الختان فكان يسمى ذكورهم بالغلف، والاغلف كان نجس في عين الشعب اليهودي الذي كان يتبع الله حينها ولكن بكل اسف حاد اليهود عن الطريق الصحيح واصبحوا ابعد شعب عن الله في هذا الوقت الحالي.

كما أكد أن الله الان بعدما وصلت رسالته للناس وبعدوا عن عبادة الاصنام فلا حاجة لعلامة لتخصيص شعب بعينه لعبادته بل ان عبادته مفتوحة لكل الناس.