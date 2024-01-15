الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاحتفال به.. لما طلب الله من نبيه إبراهيم تطبيق شريعة الختان على كافة الذكور

الختان
الختان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بعيد الختان المجيد، وهو أحد أعياد الأقباط في شهر يناير ذات الموعد الثابت، بعكس عيد القيامة المجيد وأصوام  أهل نينوى والكبير والرسل اللذان يأتيان في مواعيد مختلفة كل عام.

لما طلب الله من نبيه ابراهيم تطبيق شريعة الختان على كافة الذكور

شريف برسوم الباحث في الشؤون الطقسية، قال في تصريح خاص إن الختان هو شريعة اعطاها الله لنبيه ابراهيم طلب منه فيها ان كل طفل ذكر يولد في قبيلته يُختتن في عمر ثمانية ايام، ولعل السبب في ذلك هو عمل ما يسمى بعلامة تخصيص وتكريس للافراد الذين يتبعونه.. لانه في هذه الاونة كان البشر قد ضلوا عن عبادة الله الحقيقي، واتبعوا الاوثان، لذلك قرر الله ان يخصص لنفسه شعبه يعبده وبدأ ذلك الشعب بابراهيم عبده ونبيه.

واشار إلى أن بقية العشوب الأخرى لم تكن تتمم طقوس الختان فكان يسمى ذكورهم بالغلف، والاغلف كان نجس في عين الشعب اليهودي الذي كان يتبع الله حينها ولكن بكل اسف حاد اليهود عن الطريق الصحيح واصبحوا ابعد شعب عن الله في هذا الوقت الحالي.

كما أكد أن الله الان بعدما وصلت رسالته للناس وبعدوا عن عبادة الاصنام فلا حاجة لعلامة لتخصيص شعب بعينه لعبادته بل ان عبادته مفتوحة لكل الناس.

عيد الختان عيد الختان 2024 عيد ختان السيد المسيح عيد ختان السيد المسيح 2024 عيد ختان المسيح عيد ختان المسيح 2024 الختان ما هو الختان

مواد متعلقة

مع الاحتفال به.. متى تعرض السيد المسيح لطقس وشريعة الختان؟

مع الاحتفال به.. ما هو الختان الذي تعرض له السيد المسيح؟

مع احتفالات الأقباط بعيد الختان.. لماذا اختتن السيد المسيح ؟

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى الأبرار شهداء سيناء ورايثو

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

اليوم.. عيد إعلان سرّ المسيح للرسل في الكنيسة المارونية بمصر

بعد احتفالات الميلاد.. التاريخ القبطي اليوم لعام 2024 م 1740 ش

مع اقتراب عيد الغطاس.. تعرف على أعياد المسيحيين في 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

عاجل.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين فيتوريا واللاعبين بعد مباراة موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟