لليوم الثاني.. هيئة نظافة القاهرة تمهد محيط محور عبدالمجيد محمود لتجميله ( صور)

واصلت هيئة نظافة القاهرة، لليوم الثاني على التوالي ، أعمالها الخاصة بتسوية محيط محور عبدالمجيد محمود وإعادده لبدء تجميله

وكلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، لليوم الثاني على التوالي بتمهيد وتسوية الأرض بحديقة الفيروز بمحور عبد المجيد محمود.

وأوضح الشرشابي في بيانه إلى أنه تم الدفع بفرق عمل الإنقاذ المركزي بهيئة النظافة بعدد 3 لودر، و بلدوزر وحفارين كبيرين بالتنسيق مع الورش الإنتاجية، للبدء في عمل البنية التحتية وتجهيز الأحواض التجميلية بكافة أرجاء الحديقة، ودخول المركزية للتجميل لتنفيذ خطط الهيئة لرفع مستوى التجميل وزياده المتنفسات الخضراء.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الهيئة علي المجهود المبذول، من جميع العاملين والفنيين بالمركزية للشؤون الفنية

تمهيد وتسوية الأراضي الواقعة على جانبي محور عبدالمجيد محمود

وكان كلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، بالدفع بمعدات من الهيئة بعدد ٣ سيارات ولوادر وحفار وبلدوزر لتمهيد وتسوية الأراضي الواقعة على جانبي محور عبدالمجيد محمود، وذلك للبدء في تنفيذ الانشاءات والبنية التحتية لازروعات خضراء وتجميل بأشجار زينية.

وأشارت هيئة نظافة القاهرة إلى أن أعمال تجهيز الأرض جاءت بتكليف من رئيس الهيئة للمركزية للتجميل بإنشاء حديقة وزورعات خضراء بمحور عبدالمجيد محمود.

ونفذت الأعمال حسب توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للمركزية للشؤون الفنية، والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية والورش الإنتاجية، والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية بالتنسيق والتعاون للبدء في إنشاء متنفس جديد بمحور عبد المجيد محمود وزياده الرقعه الخضراء.

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