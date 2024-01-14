الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الصرف والرصف بنطاق حى شبرا

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات الصرف والرصف بحي شبرا

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال مشروع صرف صحي بنطاق حى شبرا، ضمن متابعة مشروعات البنية التحتية، يرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أن المشروع يتم تنفيذه فى منطقة ذات كثافة سكانية، مما يستوجب الحرص الشديد أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد "فوزي" سرعة الانتهاء من أعمال المشروع وإعادة الشىء لأصله.

محافظ القاهرة يتابع أعمال الرصف فى حى شبرا

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قام، صباح اليوم، الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع ضمن متابعة تحسين الخدمات للمواطنين.

وتابع نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى شبرا، يرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ونسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة، ومعايير الجودة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب المحافظ الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الأعمال الجارية ضمن الخطة الاستثمارية.

وكان قد قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذى سيتم إقامته مرورًا بحى المطرية كشريان مرورى جديد يربط القاهرة بالقليوبية، وتطوير شارع الترولى بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

كما تفقد عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة، كذلك، متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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البنية التحتية بحي شبرا الخطة الاستثمارية حي شبرا الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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