محافظ الجيزة يناقش الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد لتأجير الأكشاك

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الأكشاك التجارية، لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائد استثمارى للإنفاق على مشروعات التنمية.



وكلف المحافظ خلال اللقاء بتشكيل لجنة لحصر ساحات الانتظار والأكشاك الحضارية بحي العمرانية للوقوف على مدى التزام عملية التحصيل من قبل المخصص لهم تلك المواقع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ووفقا لبنود التعاقد المنظمة.



وخلال اللقاء ناقش المحافظ عددًا من الطلبات المقدمة من قبل العلامات التجارية للاستفادة من بعض المواقع التجارية المتوفرة والتي تضم أكشاك والبارتشينات الحضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إلي جانب تعظيم موارد المحافظة وتوفير مصدر يدر عائد إستثمارى للإنفاق منه على مشروعات التنمية.



ووجه المحافظ مجلس إدارة مشروع التسويق، بعدم السماح بإقامة أي نشاط تجاري يتعدي على أرصفة المشاة أو الطريق العام أو يعيق حركة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن تكون المواقع والساحات بمواصفات تضمن عدم إعاقة الحركة المرورية وذات طابع حضاري.



وشدد محافظ الجيزة على مدير إدارة التسويق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه محافظ الجيزة، بضرورة استغلال المساحات غير المستغلة في إنشاء اكشاك وبارتشينات حضارية مع مراعاة المظهر الحضارى والجمالى للمناطق المقامة بها وبالشكل الذى لا يعيق الحركة المرورية بالشوارع والميادين.



كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين مما يسهم في إقامة مشروعات استثمارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة.