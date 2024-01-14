استخدام الذكاء الاصطناعي.. خطة العاصمة حتى 2030 في تطوير شبكات المياه والصرف الصحي

ملفات عديدة وأعمال تنتظر محافظة القاهرة في مخطط 2030 وضعتها العاصمة أمام أعينها، وأعلنت رؤية خاصة لخطة خمسية تستبق مخطط 2030 نشرتها عبر بوابتها الإلكترونية، "الدستور" بدوره يواصل نشر للخطة الخمسية الخاصة بمحافظة القاهرة في كافة المجالات والأصعدة ويستعرض اليوم، خطة العاصمة في تطوير شبكات المياه والصرف الصحي.

وحملت الخطة تحسين كامل ورفع كفاءة شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي في المحافظة، من خلال سعيها لتوفير مياه نظيفة لجميع قاطني المحافظة وكذلك توفير شبكات للصرف الصحي قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المطردة.

وبناء على ذلك اتخذت محافظة القاهرة مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة ومنها في شروعات تحسين ورفع كفاءة شبكات المياة الصالحة للشرب، إحلال وتجديد وتركيب مواسير أقطار مختلفة في تركيب مواسير زهر مرن وملحقاتها بمنطقة مسرة وجزيرة بدران ومناطق أخرى.

وفي مشروعات تحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي وإحلال وتجديد خط الصرف الصحي المكسورة واصلاح الهبوطات الطارئة، مع إحلال وتجديد خطوط قديمة ومتهالكة بالمناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى.

وجاء المخطط بسعى المحافظة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي بمشروعات للرفع كفاءة محطات المياة ومد شبكات المياة لجميع المناطق بالقاهرة مع التأكد من استدامة الخدمة للمواطن.

استخدام الذكاء الإصطناعي لتقليل نفقات المتابعة والمراقبة

وأعلنت محافظة القاهرة عبر مخططها في مجال الخدمات حسب الخطة التطويرية الخمسية، استخدام التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لتقليل تكلفة إنشاء نظام للمراقبة والمتابعة.

وأشارت المحافظة إلى مشروع استرجاع مياه الروبة ومياه غسيل المرشحات لتصبح مياه صالحة للشرب.

وتابعت المحافظة بأنه هناك مشروع لربط قواعد بيانات قطاع التخطيط بقطاع المعامل وقطاعات التشغيل والصيانة وقطاع التوعية والإعلام (الخط الساخن) وقطاع الدعم الفني والإدارة العليا ومتخذي القرار من خلال خرائط شبكات المياه بإدارة نظم المعلومات الجغرافية GIS بقطاع التخطيط للعمل بها والاستفادة منها وإنشاء غرفة عمليات.

وجاء بمخطط الخطة الخمسية للعاصمة مشروع المراقبة للتغيرات التي تحدث لمنظومة مياة الشرب بتنفيذ مشروع متحكم لتشغيل منظومة المياه باستخدام الذكاء الصناعي.

تتبنى محافظة القاهرة خطة للموارد المائية وذلك لتنمية وإدارة الموارد المتاحة لديها، وتعتمد بالأساس على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الأمر الذي يستلزم وضع خطة محكمة تشمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة نوعية المياه والمحافظة عليها من التلوث.

وفي الصرف الصحي أوضحت المحافظة تنفيذ مشروعات لتحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي لاستيعاب الزيادة السكانية مع التأكد من استدامة الخدمة للمواطن خلال الفترة المستقبلية.