الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم العاصمة" يتابع امتحانات الصف الثاني الثانوي

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة  ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لطلاب الصف الثاني الثانوي، بمدرسة عبدالمنعم واصل الإعدادية - الثانوية بنين  التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية

وكان فى استقباله هبة إسماعيل وكيل الإدارة وخالد أنور مدير المدرسة، وأدى طلبة الصف الثاني الثانوي، اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

وتابع مدير تعليم القاهرة ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظًا علي سلامة الطلاب، واطمأن وكيل تعليم القاهرة من الطلبة على مستوى الإمتحان.
   
وأدى (٧٨) طالب الإمتحان فى (٤) لجان وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة  الإمتحان كما أدى عدد (٨) طلاب الامتحان ورقى بلجنة المنازل

وشدد " موسي "  على عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء أداء الإمتحانات،واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك، وأوصى بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب.

يذكر أن الطلبة يستكملون  الفترة الثانية حيث يؤدوا الإمتحان فى مادة (جبر وتفاضل وحساب مثلثات  ).

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شدد على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.


وأكد  محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وفى هذا السياق، أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط أكثر من ٢٤ طن لحوم، ومصنعات لحوم، ودواجن، ومفروم، وكبدة، ودهون، وحواووشى غير مطابقة للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٦٩ محضر وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم حيث تم اعدام ما يقارب 12 طن منها فى محرقة المجزر الآلي والباقى تحت تحفظ النيابة.

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