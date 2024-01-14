الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 23 طن مصنعات لحوم فاسدة في الجيزة

مصنعات لحوم
مصنعات لحوم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال الاطلاع على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، وذلك في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها  قبل طرحها للمواطنين.

تحرير 41 محضر للمخالفين 

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تمكنت من ضبط ٢٣ طن و٧٦٤ كج مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير ٤١ محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات ٢٢ طن لحوم ومصنعاتها وجلود ودواجن فاسدة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 


وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم ضبط ١٥٠٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.


ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

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