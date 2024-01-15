الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة للمركز التكنولوجي بالزاوية الحمراء

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشوارع.

وتابع نائب المحافظ أعمال تنفيذ خطة الرصف والتطوير بنطاق حى الزاوية الحمراء، والتى تتضمن رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها وتركيب بلاط الانترلوك وتغيير البلدورات وإعادة تأهيل الطرق ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأكد فوزي على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية ومتابعة مراحل العمل وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الأعمال فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع ورصف وتطوير الطرق.

جولة مفاجئة للمركز التكنولوجي بالزاوية الحمراء 

وقام صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بزيارة مفاجئة لحى الزاوية الحمراء وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل بإدارات الحى، ومتابعة موظفي الإدارات للعمل على الانتهاء من فحص طلبات وشكاوى المواطنين ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة 

كما قام نائب المحافظ بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لمتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.

وشدد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بالعمل على سرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات طبقًا للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جولة مفاجئة المركز التكنولوجي بالزاوية الحمراء الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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