الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تدعم الأسر بمشاريع تمويلية منتجة

حياة كريمة
حياة كريمة

دعمت حياة كريمة الكثير من الأسر للاستفادة بمشاريع كثيرة من خلال قروض ميسرة أو دعم مادي مباشر من خلال برنامج تكافل وكرامة، ودعم الأسر بمشاريع تدعم المواطن البسيط تشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج.

 

كما وفرت المبادرة مساعدات مالية لزيادة الاستهلاك الغذائي والحد من الفقر، يوفر برنامج تكافل مساعدات مالية لزيادة الاستهلاك الغذائي والحد من الفقر، وتقديم الرعاية الصحية لهم.
 

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قالت هناء عمار أحد أبناء جزيرة سعود بمحافظة الشرقية، من ذوي الاحتياجات الخاصة: "عملت مشروع خاص أمام منزلي من خلال دعم مشروعي عن طريق برامج تكامل وكرامة، ووفرت المبادرة كشك مخصص للبقالة نظرا لظروفي الصحية وعدم قدرتي على المشي الأمر أسعدني بعد سنوات من الحبسة داخل منزلي وأصبحت صاحبة مشروع".

 

وأضافت هناء: "حياة كريمة دعمت أسر كثيرة من خلال برامج التمكين الاقتصادي ودعم المرأة المصرية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بعد أن كانت مهمشة في المجتمع المصري ولكن الآن لها دور كبير وفعال".

 

ميادة علي، سيدة ثلاثينية، أحد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة: "حياة كريمة مبادرة إنسانية وفعالة وحققت حلمي بعد سنوات من العمارة لتجميع المال بعد أن اشتغلت في المنازل وتنضيف المحلات التجارية، ساعدتني البرنامج عن طريق إحدى أصدقائي بعد أن وجهتني عن المباردة ومساعدتها لسيدات المجتمع".

 

وأضافت: "لم أتوقع أن أحصل على دعم مادي فوري من برنامج تكافل وكرامة تحت رعاية مسؤولين المبادرة ومساعدتي في كافة الإجراءات ودعمت مشروعي وأصبح لدي ورشة حرف يدوية تصنيع شنط جلد واشتغل معي عدد كبير من الفتيات بمقابل مادي بعد دعم مشروعي ومساعدة أفراد أسرتي بدخل مادي من خلال مشروعي" موجه الشكر للمبادرة الرئاسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للمرأة المصرية بشكل كبير.

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