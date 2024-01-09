الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

170 ألف زيارة ميدانية.. "حياة كريمة" تواصل توعية الشباب بمخاطر الإدمان فى 760 قرية

حياة كريمة
حياة كريمة

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تغيير حياة المواطن داخل قرى الريف، حيث اهتمت بالصحة النفسية والطبية للمواطنين الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري من خلال إطلاق حملات توعية الشباب بمخاطر التدخين والإدمان داخل ما يقرب من 760 قرية بأنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قال محمد السيد أحد المتطوعين في حياة كريمة: "استهدفت المبادرة عددًا من القرى لشرح خطورة الإدمان ومساعدة الشباب على الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا: "حملات التوعية تكون في سرية تامة".

وأضاف عبدالغني السيد أحد أهالي محافظة الشرقية: "فكرة توعية الشباب من مخاطر الإدمان فكرة جيدة للاهتمام بصحتهم وشبابهم والابتعاد عن صحبة السوء، خاصة المخدرات المنتشرة والتي تسبب أفكارًا غير صحيحة التي تعد من أخطر المواد المخدرة لتسببها بالهلاوس السمعية وتؤدي بالمتعاطي لارتكاب العديد من الجرائم".

وأكد المواطن محمود رضا: "فكرة المحلات التوعية فكرة جيدة لتوعية الشباب الأكثر عرضة الإدمان وخاصة شباب المدارس والجماعات الذي يكونون عرضة للمخدرات، وكثير من الشباب لا يعرفون مخاطر الإدمان".

وحرصت المبادرة على إطلاق حملة توعية داخل المدن المتطورة والمناطق المجاورة لها من خلال تنفيذ 170 ألف زيارة للأسر، لتوعيتهم بطرق اكتشاف المبكر للتعاطي، وأبرز العلامات الدالة للتعاطي، وسبل التواصل بالمركز لبدء العلاج.

ونفذ  صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2023 أكبر حملة توعية طلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية في 9 آلاف مدرسة؛ ما أدى لرفع حاجز الوعي والرفض التام لدى الطلاب من المواد المخدرة، كما تم إطلاق حملة توعية في أكثر من 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بأضرار تعاطي المخدرات.

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