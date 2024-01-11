الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تمساحة الشرقية".. قصة كفاح أشهر معلمة في سوق الخضار

التمساحة
التمساحة

ترتفع لها القبعة في "سوق خضار الجملة بالشرقية" من جميع التجار؛ نظرًا لسمعتها الطيبة وقوتها وكفاحها الدائم.

إنها السيدة هدى عبدالكريم الشهيرة بـ"تمساحة الشرقية" دائمًا ترتدي الجلباب الرجالي والعمة البيضاء، متقمصة دور رجل يحمل مسؤلية أربعة أولاد بعد أن تخلى عنها زوجها.

قالت "تمساحة الشرقية" لـ"الدستور": منذ أكثر من 30 سنة تخلى عني أبو أولادي وتركني لكلاب السكك تخلى عني الجميع وأصبحت أم لأربعة، تعلمت تجارة الخضار من عائلتي وقررت النزول في الأسواق افترش على الطرقات من التجار بكميات قليلة بعدها ذهبت إلى سوق أبو صوير بالإسماعيلية وتعرفت على أكبر تاجر بالسوق، سمع قصتي وساعدني بكمية بالتقسيط، وبعدها عدت إلى منزلي خائفة من بيع كل هذه الكمية ولكن فوجئت ببيعها وجمعت فلوس صاحب الفضل ومكسبي ومن هنا كانت بداية مشواري في سوق الخضار.

قصة العباءة البيضاء

وروت المعلمة "تمساحة": أنها قررت ارتداء هذا النوع من الملابس، كي تستطيع التعامل مع تجار الخضار والفاكهة، بعد أن تركها زوجها، قائلة: "علشان محدش يبصلى نظرة مش كويسة، بنزل سوق كله رجالة وكل شغلي مع تجار بنزل الفجر فلازم أكون راجل وسطيهم".

وأما عن اسم المعلمة "تمساحة" فقالت: كانت الفنانة القديرة سناء جميل تقوم بدور فضة المعداوي "التمساحة يلا" في مسلسل "الراية البيضاء" وكانت قصتها مشابهة لشخصيتي في السوق ومن هنا انتشر إسم المعلمه "تمساحة يلا"، خاصة أنها تقود عربية دبابة وتحمل عليها بضاعتها وتجوب بها الأسواق. 

وأضافت المعلمة تمساحة: "عملت أولادي وتزجوا وكرمني الله ودخلت ابني الأصغر الكلية البحرية وأصبح قبطان وفي إجازته يساعدني في السوق". 

وأكدت أنها تشارك في الموالد وتذبح للفقراء وكل عام تقيم شادر للذكر والإطعام أمام منزلها بجانب العروض في وقت الأزمات التي يستغلها التجار. 

التمساحة
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التمساحة سيدة الخضار المعلمة تمساحة هدي عبد الكريم سوق الخضار

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