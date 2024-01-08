مستفيدو حياة كريمة: "حياتنا تحولت من الظلام إلى النور"

تمكنت مبادرة حياة كريمة من القضاء على مشاكل ضعف شبكات الكهرباء الذى استمر لسنوات طويلة حتى إعلان خطة وزارة الكهرباء لتطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل عام والصعيد بشكل خاص من تطوير حيث إنه تجرى على قدم وساق داخل بقري مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

القضاء علي العتمة

وقال محمود عمر، أحد أهالي محافظة الأقصر: "استهدفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة تحسين الشبكات الكهربائية، وتوفير المرافق العامة للمواطنين، ومن ضمنها مشروع تطوير الكهرباء، من أجل حياة هادئة خالية من المشاكل داخل قري إسنا بعد أن تغلب الظلام داخلها من إهمال أعمدة الإنارة وتلف كابلات الكهرباء إلى طرق سريعة خالية من المشاكل".

وأضاف محمود: "تعرضنا إلى تلف الأجهزة الكهربائية أكثر من مرة بعد انقطاع محولات الكهرباء وتلفها بشكل كبير قبل انضمام المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرى الصعيد، ومعاناة الأهالي مع الظلام بعد أذان المغرب تنقلب القرية عتمة، ولكن التطوير الذي حدث داخل القرية كونه كان أحد الشهود على أعمال التطوير، التي شملت المحولات الكهربائية الجديدة والأسلاك والأكشاك الذي غير وضع قري إسنا بشكل كبير".

سامي: حياتنا تحولت من الظلام إلي النور

وأكد سامي السيد أحد أهالي قرية العضايمة: "غيرت حياة كريمة شكل الحياة داخل القرى، بعد تطوير الخدمات بها، سواء من إعادة رصف الطرق وبناء المنازل حتي إنارة الشوارع وحل مشكلة الكهرباء وإصلاح وترميم كبائن المحولات الأساسية، ولعب المبادرة دور مهم من العاملين في المشروع لحل مشاكل الكهرباء بشكل كبير".

وقال سامي: “المبادرة قامت بتغيير جذرى فى حياة أهالى محافظة الأقصر خاصة القري البعيدة والنائية والتي كانت مهملة بشكل كبير وتطوير قطاع الكهرباء”، مشيرة إلى أن بعض القرى الذي عانى من الإهمال وتدنى الخدمات، كالمياه النظيفة والصرف الصحى والكهرباء، مضيفا: "حياتنا تحولت من الظلام إلى النور".