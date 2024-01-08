الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو حياة كريمة: "حياتنا تحولت من الظلام إلى النور"

حياة كريمة
حياة كريمة

تمكنت مبادرة حياة كريمة من القضاء على مشاكل ضعف شبكات الكهرباء الذى استمر لسنوات طويلة حتى إعلان خطة وزارة الكهرباء لتطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل عام والصعيد بشكل خاص من تطوير حيث إنه تجرى على قدم وساق داخل بقري مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

القضاء علي العتمة

وقال محمود عمر، أحد أهالي محافظة الأقصر: "استهدفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة تحسين الشبكات الكهربائية، وتوفير المرافق العامة للمواطنين، ومن ضمنها مشروع تطوير الكهرباء، من أجل حياة هادئة خالية من المشاكل داخل قري إسنا بعد أن تغلب الظلام داخلها من إهمال أعمدة الإنارة وتلف كابلات الكهرباء إلى طرق سريعة خالية من المشاكل".

وأضاف محمود: "تعرضنا إلى تلف الأجهزة الكهربائية أكثر من مرة بعد انقطاع محولات الكهرباء وتلفها بشكل كبير قبل انضمام المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرى الصعيد، ومعاناة الأهالي مع الظلام بعد أذان المغرب تنقلب القرية عتمة، ولكن  التطوير الذي حدث داخل القرية كونه كان أحد الشهود على أعمال التطوير، التي شملت المحولات الكهربائية الجديدة والأسلاك والأكشاك الذي غير وضع قري إسنا بشكل كبير".

سامي: حياتنا تحولت من الظلام إلي النور

وأكد سامي السيد أحد أهالي قرية العضايمة: "غيرت حياة كريمة شكل الحياة داخل القرى، بعد تطوير الخدمات بها، سواء من إعادة رصف الطرق وبناء المنازل حتي إنارة الشوارع وحل مشكلة الكهرباء وإصلاح وترميم كبائن المحولات الأساسية، ولعب المبادرة دور مهم من العاملين في المشروع لحل مشاكل الكهرباء بشكل كبير".

وقال سامي: “المبادرة قامت بتغيير جذرى فى حياة أهالى محافظة الأقصر خاصة القري البعيدة والنائية والتي كانت مهملة بشكل كبير وتطوير قطاع الكهرباء”، مشيرة إلى أن بعض القرى الذي عانى من الإهمال وتدنى الخدمات، كالمياه النظيفة والصرف الصحى والكهرباء، مضيفا: "حياتنا تحولت من الظلام إلى النور".

حياة كريمه مسفيدو حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مستفيدو المبادرة الرئاسية

مواد متعلقة

"الصحة" تُطلق 8 قوافل طبية مجانية ضمن "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

«عاشت في الحرام».. ماذا قال أشقاء فتاة المعصرة في اعترافاتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية