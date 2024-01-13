من خرجية إعلام لصانعة الشموع.. "هدير" تصنع شموع الصويا لمرضي الجهاز التنفسي (صور)

جسدت ياسمين، قصة كفاح فتاة جميلة ذات ملامح برئة وعيون خضراء تغلبت على الصعاب وقهرت المستحيل ورفضت أن تكون مجرد حالة تعرضت لضغط نفسي بسبب عدم قدرتها علي العمل في مجا الإعلام نظرًا لصعوباتة تحت أي مسمي، لتخرج إلى فكرة جديدة وتنفذ مشروع يدر عليها ببرند من صنع إيديها وفكرة مختلفة من صناعة الشموع الصويا لمرضي الجهاز التنفسي، وعلي الرغم أنها خريجة كلية إعلام قسم إذاعة لكنها لا تحمل بداية صعوبة المهنة وقررت عمل مشروع خاص بها من صنع يدها وهي الشموع بجميع اشكالها والتي لها معجبين خاص ولكل شمعة نوع ولون وشكل بلمسة جديدة من يدها.

قالت ياسمين جمال عبد الناصر، البالغة من العمر30، خريجة إعلام:« متوفقتش في شغل الصحافة والإعلام خاصة بعد الزواج وكم معاناة المهنة في البداية، وأنا متجوزة وعندي ولد ومن بعد فترة تعرضت لإكتئاب نفسي وكنت حابه أعمل حاجة خاصة بيها، وقررت العمل لإخراج تلك الحالة النفسية التي مررت بهاب ويكون عندي براند مصري أنا بدأت مشروعي من سنتين عشان أنا بحب الشموع حسيت أنها حاجه مختلفة».

وأضافت ياسمين:«قررت أعمل براند محلي من صنع إيدي يكون نفس كوالتي البراندات العالمية، وبعد مدرست كتير أونلاين وعملت محاولات كتير استقريت عليه، وقررت اشتغل بشمع الصويا الطبيعي لأنه ده أكتر شمع أمن لمرضي الجهاز التنفسي، كانت فكرة مختلفة وخرجتني من الحالة النفسية الي تعرضت لها».

وأوضحت:«أسعاري أكيد أقل من براندات كتير جدا، الشمع اللي بستخدمة صويا طبيعي مستورد ومش بخلطه باي شموع تانيه، وقررت اشتغل بشمع الصويا الطبيعي لان ده اكتر شمع امن، واسعاري تبدأ من ٣٠ جنيه وأغلى حاجه موصلتش لـ٤٠٠، بالإضافة إلي تنوع العطور مع كل الأذواق،الشرقي والشوجري والفلوري والهادي والقوي».

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