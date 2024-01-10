قوافل "حياة كريمة" البيطرية تصل الشرقية.. مزارعون: فحص وتحصين وعلاج مجاني (صور)

حرصت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على تكثيف قوافلها الـبيطرية الموجهة للقري الأكثر احتياجا، بهدف زيادة وعى الفلاح وتوفير أفضل درجات الرعاية حفاظًا على الثروة الحيوانية، من خلال الكشف وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة.

هذه القوافل تعد أحد أهم وسائل التحصين والتوعية للمزارعين والفلاحين البسطاء، فى المناطق الأكثر احتياجا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشتهر بها هذه القرى، والحفاظ علي صحة المواشي من الأمراض والاهتمام بأخذ اللقاحات والتطعيمات اللازمة بجانب توعية المربيين منأجل الحفاظ علي صحتهم وصحة مواشيهم.

في هذا السياق، قال محمد سعيد أحد أهالي كفر أيوب بمحافظة الشرقية:" القوافل البيطرية التي توفرها حياة كريمة في القري تساعد في منع انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان، والاهتمام بعلاج كافة الأمراض الخاصة بالحيوانات، وتساعد في رفع الوعي بين المربيين لأن ليس الجميع علي علم كافي بالتربية الصحيحة للمواشي والاهتمام باللقاحات".

جمال حسن أحد أهالي محافظة الشرقية، قال لـ"الدستور": "ساعدت المبادرة في رفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوان وهو ما يساهم في توعية المزارعين لتجنب الأمراض الموسمية، بجانب التوعية الشامل الاهتمام بالزرائب داخل قريتنا والحفاظ علي اللبن من خلال مراكز تجميع الألبان".

الطبيب البيطري الدكتور عبدالله الشملي، أكد أن قوافل المبادرة الرئاسية تساعد في الفحص والعلاج المجاني للحيوانات المريضة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب بمختلف أنواعها الحالات المرضية لتشمل طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، بجانب توعية المربيين بالاهتمام باللقاحات في مواعيدها وعدم الإهمال حتي لا تتعرض للحيوانات إلي الأمراض المعدية ومنها من يضر الإنسان ".

قوافل بيطرية

قوافل بيطرية