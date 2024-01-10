الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قوافل "حياة كريمة" البيطرية تصل الشرقية.. مزارعون: فحص وتحصين وعلاج مجاني (صور)

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

حرصت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على تكثيف قوافلها  الـبيطرية الموجهة للقري الأكثر احتياجا، بهدف زيادة وعى الفلاح وتوفير أفضل درجات الرعاية حفاظًا على الثروة الحيوانية، من خلال الكشف وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة.

هذه القوافل تعد أحد أهم وسائل التحصين والتوعية للمزارعين والفلاحين البسطاء، فى المناطق الأكثر احتياجا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشتهر بها هذه القرى، والحفاظ علي صحة المواشي من الأمراض والاهتمام بأخذ اللقاحات والتطعيمات اللازمة بجانب توعية المربيين منأجل الحفاظ علي صحتهم وصحة مواشيهم.

في هذا السياق، قال محمد سعيد أحد أهالي كفر أيوب بمحافظة الشرقية:" القوافل البيطرية التي توفرها حياة كريمة في القري تساعد في منع انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان، والاهتمام بعلاج كافة الأمراض الخاصة بالحيوانات، وتساعد في رفع الوعي بين المربيين لأن ليس الجميع علي علم كافي بالتربية الصحيحة للمواشي والاهتمام باللقاحات".

جمال حسن أحد أهالي محافظة الشرقية، قال لـ"الدستور": "ساعدت المبادرة في رفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوان وهو ما يساهم في توعية المزارعين لتجنب الأمراض الموسمية، بجانب التوعية الشامل الاهتمام بالزرائب داخل قريتنا والحفاظ علي اللبن من خلال مراكز تجميع الألبان".

الطبيب البيطري الدكتور عبدالله الشملي، أكد أن قوافل المبادرة الرئاسية تساعد في الفحص والعلاج المجاني للحيوانات المريضة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب بمختلف أنواعها الحالات المرضية لتشمل طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، بجانب توعية المربيين بالاهتمام باللقاحات في مواعيدها وعدم الإهمال حتي لا تتعرض للحيوانات إلي الأمراض المعدية ومنها من يضر الإنسان ".

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
حياة كريمه قوافل بيطرية مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة القوافل البيطرية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 21 مشروعًا بقرية وادي عبادي ضمن "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا