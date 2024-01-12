وزير الدفاع الأمريكي: سيتحمل الحوثيون تكاليف أخرى إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن ضربات المقاتلات والصواريخ التي استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ركزت على "قواعد الطائرات بدون طيار والصواريخ ورادارات المراقبة".

تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين

وأضاف "أوستن"، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "يهدف هذا الإجراء إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

أبرز المواقع التي استهدفتها الضربات

واعتبر أن "إجراءات التحالف اليوم تبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها بأنهم سيتحملون المزيد من التكاليف إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية"، موضحا أن ضربات اليوم استهدفت مواقع مرتبطة بالطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية".

وتابع: "تحتفظ الولايات المتحدة بحقها في الدفاع عن النفس، وإذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات لاحقة لحماية القوات الأمريكية"، وفي وقت سابق، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على أنحاء متفرقة باليمن، استهدف خلالها عددًا من الأهداف العسكرية لجماعة الحوثي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الحوثيين منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر، في أواخر العام الماضي.