تعديل في برنامج تدريب المنتخب الوطني بعد الاستقرار في أبيدجان

انتهى الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من وضع الرتوش النهائية على برنامج الفراعنة في كوت ديفوار، حيث أجرى فيتوريا بعض التعديلات البسيطة على مواعيد التدريب وكذلك مواعيد النوم، في ظل وجود فارق زمني يصل إلى 120 دقيقة بين مصر وكوت ديفوار.

ويأتي ذلك في محاولة من جانب المدرب البرتغالي، لوضع أسس ثابتة لكل شيء منذ اليوم الأول لمنتخب مصر في العاصمة الإيفوارية السابقة أبيدجان.

كانت بعثة الفراعنة قد وصلت العاصمة الإيفوارية السابقة في الحادية عشرة من مساء أمس الثلاثاء، بعد رحلة طيران استغرقت 7 ساعات من القاهرةعلى متن طائرة خاصة، بعدها خلد اللاعبون غلى الراحة قبل بداية اليوم الأول لهم فى كوت ديفوار، والذى يتخلله عمل بعض الإجراءات الخاصة بمشاركة المنتخبات فى البطولة .

وربما جاءت إقامة منتخب مصر في أبيدجان، لتسهل مهمة انهاء الاجراءت الخاصة باستخراج البطاقات الخاصة باللاعبين وحضور ورش العمل التى يحرص عليها الاتحاد الإفريقي، فضلًا عن بعض الفحوصات التي تتم بمعرفة الكاف قبل انطلاق مثل هذه البطولات، وهي الإجراءات الطبيعية التي لا تتعدى بضع ساعات حتى يتفرغ منتخب مصر للتركيز في تدريباته استعدادا لمواجهة موزمبيق 14 يناير.

وترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير المقبل، في حين صاحب البعثة حازم إمام المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، كنوع من التواجد بصحبة الجهاز الفني لتذليل العقبات فى ظل العلاقة الجيدة التي تجمع حازم إمام مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني.

وفضل الجهاز الفنى خوض المران فى السادسة مساءا بتوقيت كوت ديفوار الثامنة بتوقيت القاهرة فى ظل ارتفاع درجة الحرارة نهارا والتى تصل إلى 33 درجة مئوية مما يعب على الفريق التدريب ظهرا، فضلا عن درجة الرطوبة المرتفعة التى تتسم بها معظم دول افريقيا ، على ان يكتفى الجهاز بتدريب صباحي داخل صالة الجيم الملحقة بفندق الإقامة .