من بينهم 3 دوليين.. تعرف على مدربي المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا

يقود منتخبات المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتا فى كوت ديفوار يوم السبت المقبل، 3 دوليين إفريقيين سابقين ومدرب بلجيكي.

وسبق لمدربي الكاميرون والسنغال التتويج بكأس أمم إفريقيا، فى الوقت الذى يعول، توم سنتيفيت، على خبرته الكبيرة في إفريقيا لقيادة جامبيا للتألق قاريا.

وستكون انطلاقة أكبر حدث على الأراضي الإفريقية، على الملعب الأولمبي بأبيدجان "الحسن واتارا"، يوم 13 يناير 2024، الذي سيحتضن حفل افتتاح النسخة 34 من العرس الكروي القاري.

وتضم المجموعة الثالثة كل من السنغال، الكاميرون، غينيا وغامبيا، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق المجد القاري، تحت قيادة مدربيهم.

أليو سيسي -السنغال (47 سنة)

يعتبر المدرب السنغالي، أليو سيسي، لاعبا دوليا سابقا في صفوف "أسود التيرانجا"، حيث كان يمتاز بصلابة دفاعية، أكسبته مكانة أساسية لسنوات عديدة مع المنتخب السنغالي. سبق للمحنك، أليو سيسي، المشاركة في كأس أمم إفريقيا، كلاعب ومدرب، وفاز بلقب نسخة 2021، كما شارك أيضا في كأس العالم لاعبا سنة 2002 ومدربا سنة 2022.

أنهى، أليو سيسي، مشواره كلاعب سنة 2009، بعد تألق مع عدة أندية فرنسية وإنجليزية حمل ألوانها، والتحق بسلك التدريب بدءا من سنة 2012، عندما كان يشغل مدربا مساعدا للمنتخب السنغالي تحت 23 سنة، ثم مدربا رئيسيا له حتى سنة 2015، حين أشرف على المنتخب السنغالي الأول، الذي قاده سنة 2021 لمعانقة أول تاج إفريقي في تاريخه.

ويسعى، أليو سيسي، للمحافظة على لقب السنغال القاري خلال نسخة 2023 في كوت ديفوار، حيث رفع التحدي عاليا رفقة لاعبيه من أجل كسب الرهان على الأراضي الإيفوارية.

ريجوبرت سونج – الكاميرون (47 سنة)

يقود المنتخب الكاميروني، الغني عن كل تعريف على الساحة القارية، بحصده 5 ألقاب قاريه ، الدولي الكاميروني السابق، ريجوبرت سونج، الذي سبق له التألق كلاعب على الأراضي الإفريقية، ويريد تكرّار ذلك مدربا لـ"الأسود غير المروضة".

سبق للمدرب، سونج، المشاركة مع المنتخب الكاميروني، في كأس أمم إفريقيا، كلاعب وتوج معه بلقبي سنتي 2000 و2022، وسيشارك معه كمدرب لأول مرة فى نسخة 2023 .

حمل صاحب 47 سنة، في مشواره كلاعب، ألوان عدة أندية فرنسية، إنجليزية وتركية.

وتمكن، سونج، بعد فترة صغيرة جدا من الإشراف على منتخب الكاميرون، من قيادته للتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، ويرغب في تكرار إنجاز كبير معه في نهائيات العرس الكروي القاري .

كابا دياوارا -غينيا (48 سنة)

يشرف على منتخب غينيا، الدولي الغيني السابق، كابا دياوارا، الذي سبق له حمل ألوان المنتخب الفرنسي في فئة تحت 21 سنة، قبل أن يختار بلده الأصلي، غينيا، الذي شارك معه في منافسة كأس أمم إفريقيا، كلاعب ومدرب، ويأمل في قيادة الغينيين للتألق في النسخة 34 من العرس الكروي القاري.

يملك، كابا دياوارا، مشوار لاعب مميز، بعدما سبق له حمل ألوان عدة أندية فرنسية وإنجليزية، مثل باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، ارسنال وواست هام، وأيضا أندية تركية وقطرية، قبل أن يختم مسيرته كلاعب في الميادين سنة 2009.

ويشرف، كابا دياوارا، على المنتخب الغيني بدءا من شهر أكتوبر 2021، وخاض معه تجربة مميزة في كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2019، قبل أن تتوقف مسيرة غينيا على يد جامبيا في دور ثمن النهائي، وهو ما يريد تداركه في كوت ديفوار.

توم سنتفيت - جامبيا (51 سنة)

يعتبر المدرب البلجيكي، توم سنتيفيت، أحد أبرز المدربين من خارج إفريقيا، الذين يملكون خبرة كبيرة على المستوى القاري، بعد أن سبق له تدريب عدة أندية ومنتخبات إفريقية.

خاض، توم سنتيفيت، مشوار قصير كلاعب، انتهى سريعا في سن 24، ليتحول إلى مهنة التدريب، أين كانت بدايته في بلجيكا، ثم انتقل خارجها للإشراف على الأندية الإفريقية والآسيوية، وعدة منتخبات في إفريقيا مثل مالاوي، توجو، إثيوبيا، زيمبابوي وناميبيا وآخرون.

ويعول المدرب البلجيكي، على خبرته الكبيرة على مستوى القارة الإفريقية، من أجل قيادة منتخب جامبيا للتألق في النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا.