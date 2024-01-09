اليوم.. بعثة الفراعنة تتوجه إلى أبيدجان فى رحلة البحث عن النجمة الثامنة

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة البحث عن اللقب الغائب عن خزائن الجبلاية منذ عام 2010 آخر لقب أفريقي حصده الفراعنة تحت قيادة المدرب الوطني حسن شحاتة بعد الثلاثية التاريخية التي حققها المعلم، حيث يسعى الفراعنة للبحث عن النجمة الثامنة.

ورغم وصول الفراعنة لنهائي البطولة القارية في بطولتي 2017 و2021 إلا أن الظروف حالت دون حسم اللقب، مما يحتم على جيل محمد صلاح بذل كل الجهد لحصد اللقب الأفريقي في هذه المرة.

ومن المقرر أن تصل البعثة في العاشرة مساء، على متن طائرة خاصة، إذ يخلد اللاعبون للراحة قبل بدء إجراءات استخراج البطاقات الخاصة بالبطولة في اليوم التالي، وبدء التدريبات الفعلية في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري في بداية المشوار الأفريقي.

ولحسن حظ الفراعنة سيتواجد منتخب مصر في العاصمة أبيدجان، التي تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وتحديدا في فندق تياما أحد الفنادق الممتازة في العاصمة الإيفوارية، مما يسهل مهمة لاعبي الفراعنة في بداية المشوار الصعب، فضلا عن الاستمرار في العاصمة تباعا في حال تخطي الأدوار الإقصائية.

ولن تكن الإقامة وحدها في صالح المنتخب الوطني، بل هناك أكثر من ميزة في مقدمتها الملعب الذي سيستضيف مباريات الفراعنة في الدور الأول والذي يبعد عن مقر الإقامة بحوالي 5 دقائق فقط، تحتاجها حافلة منتخب مصر من فندق الإقامة إلى ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، مما يجنب اللاعبين الإرهاق أو الزحام الذي تتسم به شوارع العواصم على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر جميع مبارياته في دور المجموعات على نفس الملعب وهو ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ 33 ألف متفرج ويقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، في الوقت الذي يحتاج منتخب مصر إلى 35 دقيقة للوصول من فندق الإقامة إلى مقر تدريباته بمجمع تدريبات حديقة النباتات.

وتضم بعثة الفراعنة 27 لاعبا الذين تم قيدهم في القائمة الخاصة بالبطولة، وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل وأحمد الشناوي ومحمد صبحي فى حراسة المرمى، بالإضافة للاعبي الدفاع محمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح ومحمد هاني وعلي جبر وياسر إبراهيم وأحمد سامي وعمر كمال عبد الواحد ومحمد حمدي.

وفي خط الوسط، أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة ومهند لاشين، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش، وفي الهجوم مصطفي محمد ومحمد صلاح ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وأحمد حسن كوكا.