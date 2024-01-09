الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": الدولة لديها رغبة فى تطوير الصناعات خاصة البلاستيكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن صناعة البلاستيك من أهم الصناعات في مصر والعالم، ومع اهتمام الجمهورية الجديدة بقطاع الصناعة أصبحت هناك معارض لكافة الصناعة وتحظى بمشاركة دولية كبيرة.

وأضاف الحبال على هامش مشاركته اليوم مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من معرض إيجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام، أن المعرض يعد أضخم حدث تشهده الصناعات البلاستيكية في الشرق الأوسط في بداية العام الجديد، مؤكدًا أن المعرض فرصة لاكتشاف المعروضات المتطورة التي تجسد التطورات الصناعية. 

ولفت القيادي بمستقبل وطن، إلى أن المعرض فرصة عظيمة لـشركات صناعات البلاستيك بالمنطقة بالإضافة إلى الشركات التى تستهدف أسواق صناعات البلاستيك بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح "الحبال" أن الفترة القادمة ستظهر نموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رغبة الدولة المصرية في تطوير كافة الصناعات وخاصة الصناعات البلاستيكية، مؤكدًا أن التطور الصناعي سيشهد دعمًا في كافة الاتجاهات، خاصة أن مصر تعتبر بوابة استثمار إفريقيا وأن السوق الإفريقية تحتاج إلى الصناعات المصرية.

وأشار المهندس تامر الحبال إلى أن المعرض فرصة للتواصل مع مجموعة متنوعة من متخصصي صناعة البلاستيك، بمن في ذلك المصنعون والمصدرون والمستوردون والتجار والموزعون ومعالجو البلاستيك والخبراء في مجالات التعبئة والتغليف، ووضع العلامات التجارية، والطباعة، بالإضافة إلى خبراء آخرين في صناعة البلاستيك، وتواصل مع خبراء الصناعة والأقران والشركاء المحتملين.

حزب مستقبل وطن صناعة البلاستيك الجمهورية الجديدة قطاع الصناعة مركز مصر للمعارض

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