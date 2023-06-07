الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

26 شركة مصرية تُشارك في معرض "بلاست وباك إكسبو"

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

تشارك 26 شركة مصرية، في فاعليات معرض " بلاست اكسبو 2023"  في دورته التاسعة بالنسبة للمواد المركبة والبتروكيماويات والنسخة الرابعة لمعرض "باك إكسبو للتغليف والطباعة والخدمات اللوجستية"  تحت شعار “صناعة البلاستيك المغربية في صلب التحالفات الصناعية المبتكرة”.
يقام المعرض في الفترة من 7 إلى 10 يونيو، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية وبالشراكة مع CGEM، ودعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)  بمركز محمد السادس للمعارض في الجديدة - المغرب.
يأتي ذلك بمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية والتعاون  مع مكتب التمثيل التجاري المصري في دولة المغرب قام المستشار التجاري سليمان خليل رئيس المكتب بتوفير دراسات متخصصة وقوائم للعملاء المحتملين للشركات المشاركة في المعرض كلا على حدة وفقاً لمنتجاتها.

بلاست اكسبو 2023 أراضي المملكة المغربية والاسمدة سليمان خليل رئيس بالمعرض القطاعات الأتية

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