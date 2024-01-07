أمانة الإعلام المركزية تكرم أعضاء هيئة مكتبها وأمناءها بالمحافظات (صور)

نظمت أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء الإعلام بالمحافظات، تقديرًا لجهودهم الملموسة ودورهم البارز في إظهار فعاليات وأنشطة ودور الحزب المشرف، خلال الانتخابات الرئاسية، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

حضر حفل التكريم أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية، وأمناء الإعلام بالمحافظات، وعدد من الأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية.

وأشاد النائب أحمد عبدالجواد، بدور أمانة الإعلام، تحت قيادة الإعلامية هبة جلال داخل الحزب وأماناتها بالمحافظات، في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر لكافة كوادر وأعضاء الأمانة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على ما حققه الحزب من نجاحات خلال الأشهر الماضية.

من جانبها، وجهت الإعلامية هبة جلال، أمين الإعلام المركزي بحزب مستقبل وطن، الشكر لقيادات الحزب، وللنائب أحمد عبدالجواد أمين التنظيم، على الدعم المستمر لأمانة الإعلام، مثمنة الدور المهم للأمناء المساعدين وكافة أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأمناء الإعلام بالمحافظات، لافتة لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لمناقشة خطة عمل الأمانة في المرحلة القادمة.

وخلال الاحتفالية، تم تسليم دروع التكريم، للأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء الإعلام بالمحافظات، تقديرًا لما بذلوه من جهد مشرف.