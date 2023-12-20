"مستقبل وطن" يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية من أمانة العمال والفلاحين

نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، احتفالية خاصة لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء غرفة عمليات أمانة العمال والفلاحين، التي تولت على مدار 3 أيام متابعة سير الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظات.

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين للأمانة، ومشاركة أكثر من 145 شخصا في مقر الأمانة العامة للحزب.

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

وفي بداية كلمته، وجه النائب أحمد عبدالجواد، الشكر والتقدير لجميع أعضاء غرفة العمليات، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن صنع ملحمة حقيقية في الانتخابات الرئاسية دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية، كما أنه كان على قدر المسئولية الضخمة الملقاة على عاتقه.

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

من جانبه، قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة غير مسبوقة خاصة في المحافظات الحدودية، فضلا عن تنوع في شريحة الناخبين.

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

بدوره، وجه النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على جهدهم الكبير خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أن غرفة عمليات الأمانة، لم ترصد أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها.

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تكريم كافة المشاركين في غرفة عمليات أمانة العمال والفلاحين المركزية خلال الانتخابات الرئاسية.

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن يُكرم أعضاء غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية