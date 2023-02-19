الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الكونتينر» يكشف مراحل صناعة البلاستيك المستخدم في الأتوبيسات

صناعة الأتوبيسالكونتينر
صناعة الأتوبيسالكونتينر

قال مجدي خليل، مدير عام الإنتاج بمصنع mcv لصناعة الأتوبيسات، إن لديه مصنع كامل لصناعة البلاستيك المستخدم داخل الأتوبيسات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر"، مع الفنان أحمد داود، والمذاع عبر فضائية "on"، أن تشكيل البلاستيك يتم عبر ماكينات تصل درجة حرارتها إلى 220 ويوضع الشيت كاملًا فيها ليتم تشكيله بالشكل المطلوب ودرجة حرارة الشيت تكون 100 درجة، ويوجد ماكينة أخرى عملاقة تستوعب شيت بحجم 3 متر ونصف، ويوجد بها 500 سخان يتم التحكم فيهم لتوفير الطاقة.

وتابع، أنه بعد هذه المرحلة الروبوت، يتدخل في نزع الزوائد وعمل التصميم من خلال برنامج خاص يتم إدخاله له، وبعدها يتم تجميع الاتوبيس، ويتم تركيب الكراسي والمقابض والإكسسوارات وقبلها يدخل على مرحلة هامة وهي الدهان.

أكبر مصنع للدهان في الشرق الأوسط

وأكد خليل أن الشركة تمتلك أكبر مصنع دهان في الشرق الأوسط بـ 2 كابينة الأولى للرش وأخرى للتجفيف وبعد اللون يأتي دور الإكسسوارات وتركيب الزجاج، من مصنع دكتور جريش. 

وكشف أنه يوجد 600 مورد محلي يتعامل المصنع معهم في مصر، وبعد التجميع يمر الأتوبيس بكل مراحل التجربة وآخرها يكون تجربة الماء للتأكد من عدم تسريبها داخله، قبل أن يتم تصديره للخارج.

الكونتينر صناعة الاتوبيسات الاتوبيسات توفير الطاقة

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