«الحركة الوطنية» تدعو رؤساء الأحزاب لبحث سبل دعم الحكومة في مواجهة التحديات

كشف المستشار أسامة سعد الدين، مساعد رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية» لشؤون الصناعة والتجارة، أنه من المقرر دعوة رؤساء الأحزاب خلال الفترة القاادمة، لاجتماع هدفه لم الشمل وتعظيم قدرات الأحزاب.

وأضاف أن الاجتماع يتضمن بحث سبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ولايته الجديدة والوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة لتخطي التحديات الاقتصادية والتعجيل بخطة النهوض بالدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المستشار أسامة سعد الدين، أن اجتماع رؤساء الأحزب المصرية، يأتي في إطار التحضير والتنسيق لتحديد احتياجات الدولة واهتماماتها وكيفية تحقيقها من خلال التواجد الحزبي في جميع أرجاء الجمهورية، لافتا إلى أنه على كل حزب تقديم ورقة عمل تتناسب مع حجم قدراته لدعم مسيرة الدولة في مواجهة التحديات، على أن تُرفع لرئيس الوزراء لاعتمادها.

وأكد المستشار أسامة سعد الدين، أن الأحزاب لها أرضية كبيرة في الشارع وعليها دور كبير في توعية المواطنين بأهمية التكاتف لمواجهة مُصدري الأزمات مثل احتكار السلع والاتجار بالعملة.

واختتم المستشار أسامة سعد الدين، حديثه بأن شعب مصر العظيم قال كلمته في الانتخابات الرئيسية باصطفافه الرائع خلف القيادة السياسية، مؤكدا أن ترابط هذا الشعب ممتد إلى يوم الدين وأن حدود أرضه الغالية محفورة خلال الأزمنة والتاريخ وأن أحدا لن يستطيع أن يفرق أو يفتت هذا الشعب أو يعبث بأرض مصرنا المحروسة.