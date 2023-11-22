الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحركة الوطنية: نجاح مصر فى التوصل لهدنة إنسانية بغزة جنبت المنطقة ويلات الحروب

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه لا حل لأي قضية في المنطقة بدون مصر التي ستبقي وستظل هي ركيزة ومحور هام في الشرق الأوسط لكل ما تمتلكه من تاريخ وحاضر وإرث طويل من المواقف الوطنية والمسئولية تجاه كل القضايا العربية وبالاخص القضية الفلسطينية.

التوصل لاتفاق هدنة بين حماس واسرائيل

وتابع رؤوف السيد علي: إن نجاح الدور المصري من أجل التوصل لاتفاق هدنة إنسانية بين حماس واسرائيل مؤشر واضح على ثقل مصر بوصفها المحطة الأولي لكل من يريد الوصول حلول تجنب المنطقة ويلات الحروب والنزاعات الاقليمية البالغة التعقيد.

 مصر ستظل وستبقي هي السد والحصن المنيع

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الي وقف إطلاق النار جاء بعد تدخل وترتيب واتصالات متعددة قامت بها القيادة السياسية المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة من أجل حماية الحق الإنساني والشرعي والقانوني لأهلنا في غزة ضد كل ما شاهدناه من وحشية وبربرية من العدو الصهيوني الذي انتهك الأرض والعرض واستباح دماء الأبرياء من النساء والأطفال وفشل في تحقيق أي نصر عسكري ملموس علي أرض غزة وكل معركته وآلياته العسكرية الجرارة كانت في مواجهة الأطفال والنساء والعجائز.

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دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضح اللواء رؤوف أن مصر ستظل وستبقي هي السد والحصن المنيع والحضن الدافئ والقلب النابض لكل العرب تدافع عن حقوقهم وتحمي شرعيتهم وتؤمن نضالهم وتضحي بكل تجرد وحيادية انطلاقا من عروبتها ومسئوليتها الوطنية، مشددا على أن موقف الدولة المصرية كان وما يزال أهم وأكثر المواقف حرصا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، ورفض تصفية القضية بأي شكل أو دفع الفلسطينيين نحو النزوح وترك بيوتهم وأراضيهم أو تهجيرهم قسريا في دول الجوار.

واختتم رؤوف السيد علي تصريحاته مؤكدا أن الدور المصري لن يقتصر عند هذا الحد بل سيظل مستمرا من أجل التوصل إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حماية الحق الفلسطيني في أن يعيش حياة آمنة مستقرة ويقيم دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته وينفذ قراراته خاصة أننا أمام دولة مجرمة محتلة مارس قياداتها أبشع جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي فما ارتكبته من مجازر في حق المدنيين سيبقي نقطة سوداء في تاريخ البشرية

المواقف الوطنية القضية الفلسطينية الدور المصري القيادة السياسية الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار هدنة بين حماس واسرائيل

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