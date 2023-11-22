أحمد إدريس: التوصل للهدنة فى غزة نتاج جهود مصرية حثيثة

ثمّن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الوقوف وراء إعلان هذه الهدنة، بجانب جهود الدول الأخرى.

وأكد النائب أحمد إدريس أن التوصل للهدنة جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد الاعتداءات والهجمات الغاشمة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

ولفت إدريس إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين من الجانبين، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات والوقود إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدًا أنه من المهم الاستفادة من الهدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بقدر أكبر إلى المحتاجين في غزة.

هذه الهدنة تعد أول انفراجة حقيقية في الصراع القائم

وأشار إلى أن هذه الهدنة تعد أول انفراجة حقيقية في الصراع القائم، وستساهم في تشجيع باقي الأطراف الإقليمية والعالمية على دعم المسار السياسى، للوصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الإسرائيلية لإجبار المدنيين الفلسطينيين على ترك بيوتهم والنزوح جنوبًا باتجاه سيناء.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن الدولة المصرية ستظل تقف، قيادة وشعبًا، حائط صد منيعًا أمام مخططات التهجير القسري ودعوات نزوح الشعب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية في ظل الصراع الجاري.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري مسئول يفيد بأن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت "القاهرة الإخبارية" إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة التمديد.