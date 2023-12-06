رئيس حزب الحركة الوطنية يشيد بمبادرة الستور "صوتك لمصر"

أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، بمبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر"؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، في تصريحه لـ"الدستور"، ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه استحقاق دستوري كبير ومهم، نرسم من خلاله مستقبل الدولة المصرية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن المشهد الدولي والإقليمي سيبقي بجميع تشابكاته وتعقيداته مصدر خطر على مصر جراء ما فيه من أطماع بائنة تستهدف كيان الدولة الوجودي من خلال مخططات وسيناريوهات غامضة للنيل منا ومن سيادتنا واستقلالية قرارنا الوطني بما يستدعي منا ضرورة اليقظة والحذر والفهم والوعي والإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية كي نختار الرئيس الأصلح والأقدر على تحمل المسؤولية وأعبائها في ظل المشهد الراهن بكل ما فيه من تحديات وصعاب.

ولفت إلى أن أيام الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بالأصوات داخل الصناديق هو واجب وطني فرض على كل مواطن مصري مخلص ومحب لوطنا العالي الحبيب، لافتًا إلى أن مشاركة المواطنين في انتخابات الرئاسة رسالة تحدي لأعداء الوطن.

ووجَّه اللواء رؤوف السيد، رسالة مهمة إلى المواطنين في كل أرجاء مصر في ريفها وحضرها "صوتك أمانة" ورسالة ومنهج ومعيار حاكم يحدد مصير الدولة والشعب "فلا تبخلوا على وطنكم بصوتكم".