الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني يستعرض جهود الدولة لجذب الاستثمارات المباشرة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، جهود الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إطلاق المبادرات الاقتصادية والمشروعات العملاقة.

وأضاف "صبري"، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن مصر تأتي في مقدمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات المباشرة، موضحًا أنه بمقارنة معدلات نمو الاقتصاد الوطني مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو 3.8% في العام المالي “2022-2023”.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية حققت نقلة كبيرة فى هذا الملف، بداية من تطوير البنية التحتية القادرة على استيعاب أى نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعى أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكبارى وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.

وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل".

وأوضح أن الاستثمار الأجنبى يأتى للدولة المصرية من الخارج عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أى يدخل فى الاقتصاد بشكل مباشر فى الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات.

الدكتور سمير صبري لجنة الاستثمار الحوار الوطنى الدولة المصرية جذب الاستثمار الأجنبي

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