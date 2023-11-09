كيف نجحت المدن الجديدة في جذب الاستثمار الأجنبي؟

نجحت الدولة المصرية في تخطيط وتنفيذ وتطوير 44 مدينة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، بورسعيد، شرق العوينات، وتوشكى، والقاهرة الجديدة، وغرب أسيوط الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة، والأقصر، والإسكندرية، وغرب كافور، والعاشر من رمضان، ومدينة 15 مايو، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، والشروق، وبدر، والنوبارية الجديدة، وبني سويف الجديدة، والشيخ زايد، وأسوان الجديدة، والقرى السياحية، والسويس الجديدة، وأخميم الجديدة، ورشيد الجديدة، والفشن، وملوي الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وامتداد الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، وحدائق العاصمة.

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استثمارات القطاعات الرئيسية

عملت الدولة على زيادة مساحة الأراضي للتنمية العمرانية، حيث تجاوزت إجمالي المساحة العمرانية بالمدن نحو 2.3 مليون فدان، وتجاوز حجم استثماراتها نحو 385.9 مليار جنيه.

ويحظى قطاع الإسكان باهتمامٍ كبير من الحكومة، حيث نفَّذت الدولة خلال السنوات الماضية ما يقرب من 3.145 مليون وحدة سكنية بالمدن العمرانية الجديدة، كما تم تنفيذ 1153 وحدة سكينة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوزت 1153 ألف وحدة سكنية من خلال شركات المقاولات المسند إليها أوامر الإسناد، كما قام القطاع الخاص ممثل التطوير العقاري بنظام المشاركة 1992 ألف وحدة سكنية.

وأصدرت الدولة تعليماتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ خطط الإسكان وتسهيل كل الإجراءات لمواطنين من أجل حياة كريمة للمواطنين، حيث نفَّذت الدولة ما يقرب من 451 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وجار تنفيذ 83 ألف وحدة سكنية، كما تم تنفيذ 43632 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وجارٍ تنفيذ 29200 ألف وحدة سكنية، كما تم تنفيذ مايقرب من 31872 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بالمدن الجديدة، وفيما يخص المرحلة الثانية لمشروع دار مصر فإنه جارٍ تنفيذ 30211 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ذلك تخطيط مشروع جنة للإسكان الفاخر، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية للمشروع نحو 24389 ألف وحدة سكنية.

قطاع المرافق تخطى 190 مليار جنيه

نفَّذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، 40 محطة مياه بالمدن الجديدة ليصل إجمالي تصرفاتها نحو 5.6 مليون متر مكعب في اليوم بينما يجري في الوقت الراهن تنفيذ تنفيذ 9 محطات لتنقية المياه يصل إجمالي القدرة الإنتاجية نحو 2.2 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، كما تم مد شبكات مياه الشرب بطول 19.134 ألف كيلو وجارٍ مد شبكات المياه بطول 4.2 ألف كيلو متر للمدن الجديدة والمناطق الصناعية بها.

تنفيذ محطات الصرف الصحي

وقامت الدولة بتطوير قطاع الصرف الصحي، حيث يجري تنفيذ 48 محطة معالجة وصرف صحي وبرك أكسده ووحدة مدمجة بسعة إجمالية 2.450 مليون متر مكعب في اليوم، فضلًا عن أنه جارٍ تنفيذ مد شبكات محطات المعالجة للصرف الصحي ليصل نحو 18.5 ألف كيلو متر.

محطات الكهرباء

خططت الدولة لتنفيذ وتطوير قطاع الكهرباء، حيث نفذَّت 87 محطة ومحولات كهرباء تصل الطاقة الإنتاجية لنحو 13710 ألف ميجا فولت، كما تم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 73.9 ألف كيلو متر، وجارٍ تنفيذ مد شبكات كهرباء بطول 7000 كيلو متر.

كما أصدر الرئيس السيسي، تعليمات مشددة بتطوير وتنفيذ شبكات الطرق البنية التحتية والاتصالات، حيث عملت الدولة على تطوير 1500 كيلو متر لشبكات الطرق وتنفيذ 12 كوبري للسيارات، بالإضافة للعديد من الأنفاق وكباري المشاة بالمدن العمرانية الجديدة، فضلًا عن تنفيذ شبكة اتصالات بطول 2120 كيلو مترًا.

جذب الاستثمارات

ساهم تطوير البينة التحتية وأعمال المرافق والطرق بالدولة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر وغير المباشرة بنظام المشاركة مع المستثمرين المصريين، ما أدى إلى جذب استثمارات مباشرة خلال العام الحالي نحو 500 مليار جنيه في العديد من الصناعات بالمدن الجديدة المختلفة منها: صناعة السيارات، الأدوية، البتروكيمات، الملابس، الأجهرة الإلكترونية، الصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية، السيراميك، النقل واللوجستيات.